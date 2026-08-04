HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,15 Euro belassen. Die Zahlen lägen im Rahmen der Erwartungen und den Ausblick habe die Immobiliengruppe bestätigt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3H2333
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