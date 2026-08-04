Die Ergebnisse von HAMBORNER REIT für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 zeigen widerstandsfähige operative Cashflows trotz Druck auf die Hauptkennzahlen. Die Mieteinnahmen im ersten Halbjahr sanken im Jahresvergleich um 1,3 % auf 45,06 Mio. EUR, stiegen jedoch bereinigt um 1,7 %. Der FFO im ersten Halbjahr erreichte 23,80 Mio. EUR (-4,4 % im Jahresvergleich) und deckt etwa 59,5 % des Mittelwerts der Jahresprognose ab. Nicht zahlungswirksame Wertminderungen von Immobilien in Höhe von 19,2 Mio. EUR führten zu einem IFRS-Verlust im zweiten Quartal von 16,48 Mio. EUR und reduzierten den Portfoliowert auf 1,32 Mrd. EUR. Während der EPRA LTV auf 45,2 % anstieg und die Fälligkeiten der Schulden Refinanzierungsherausforderungen darstellen, reduziert die aktive Kapitalrotation in lebensmittelgeankerte Einzelhandelsimmobilien das Risiko des Geschäfts. Bei einem Rabatt von 49 % auf den NAV glauben wir, dass die Aktie erheblich unterbewertet ist. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 10,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hamborner-reit-ag





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