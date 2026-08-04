Die HAMBORNER REIT AG kommt trotz des schwierigen Immobilienumfelds vergleichsweise solide durch das erste Halbjahr 2026. Die Mieteinnahmen und Funds from Operations gingen zwar leicht zurück, auf vergleichbarer Basis erzielte das Unternehmen jedoch weiterhin Wachstum. Zudem bleibt die Vermietungssituation stabil und die Bilanz solide. Weniger erfreulich fallen die erneuten Wertanpassungen im Immobilienportfolio aus. Der Verkehrswert des Bestands sank um 20,7 Millionen Euro, während sich auch der Nettovermögenswert je Aktie reduzierte. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob die hohe Dividendenrendite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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