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WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
07.08.26 | 17:35
76,32 Euro
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Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
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Eurozone 50
Europa 600
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VOLKSWAGEN AG VZ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VOLKSWAGEN AG VZ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
76,0876,4619:08
76,1076,4019:08
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE40,110+2,50 %
ALLIANZ SE433,50-1,63 %
BRENNTAG SE64,08-0,87 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG46,720-2,81 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG62,08+2,92 %
LANXESS AG16,430-4,37 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC73,38+13,89 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE29,150+0,38 %
SUSS MICROTEC SE83,20+5,18 %
VOLKSWAGEN AG VZ76,32+1,01 %
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