Die Daimler-Truck-Aktie verliert am Freitag aktuell rund -4% und fällt auf 46,20 € zurück. Auslöser sind die Quartalszahlen, die die Anleger nicht vollständig überzeugen konnten. Damit ist der Kursanstieg bis auf rund 50 € Anfang August zunächst wieder Geschichte. Doch wie sind die Zahlen tatsächlich einzuordnen? Geschäftsdynamik verbessert Operativ entwickelte sich das zweite Quartal besser als das Vorquartal und auch stärker als der Vorjahreszeitraum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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