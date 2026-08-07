Die Allianz-Aktie präsentiert sich weiterhin in ausgezeichneter Verfassung und hat zuletzt reihenweise neue Rekorde aufgestellt. Allein in diesem Jahr ist der Kurs der Aktie bereits um knapp +12% gestiegen. Nun hat der Münchener Versicherungskonzern Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Sorgen diese für den nächsten Kursschub oder ist es an der Zeit Gewinne mitzunehmen? Ergebnis legt zweistellig zu Die Allianz hat die hohen Erwartungen einmal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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