Biotech-Aktien | Akamai: Höhenflug - Allianz: Operativ top - MüRü: Locker bleiben
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|434,50
|435,40
|19:02
|434,50
|435,30
|19:02
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|18:18
|Akamai's large cloud deals solidify its position as 'key player AI compute': analysts
|15:27
|Biotech-Aktien: Akamai: Höhenflug - Allianz: Operativ top - MüRü: Locker bleiben
|Der Freitag steht im Zeichen der Versicherer. Sowohl die Allianz, als auch die Münchener Rück haben ihre Quartalszahlen vorgelegt. Beide Aktien liegen im Minus. Waren die Zahlen schlecht oder bieten...
► Artikel lesen
|12:45
|Akamai-Aktie steigt zweistellig: Hohe Security- und Cloud-Nachfrage treibt Wachstum
|CAMBRIDGE, Massachusetts (IT-Times) - Der US-amerikanische CDN-Anbieter Akamai hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht und ein einstelliges Umsatzwachstum verzeichnet. Akamai...
► Artikel lesen
|11:54
|Biotech-Aktien | Akamai: Höhenflug - Allianz: Operativ top - MüRü: Locker bleiben
|Biotech-Aktien | Akamai: Höhenflug - Allianz: Operativ top - MüRü: Locker bleibe
► Artikel lesen
|10:34
|Akamai Aktie springt nach oben: KI-Großauftrag und starke Quartalszahlen beflügeln
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|18:53
|DAX mit Wochengewinn: US-Jobdaten als Turbo: Wall Street und DAX steigen, Gold glänzt
|© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie US-Börsen haben am Freitag mit dem DAX und Europas Börsen zugelegt. Auftrieb gaben enttäuschende Zahlen zum US-Arbeitsmarkt. Öl, Gold und Silber verteuerten sich.Die europäischen...
► Artikel lesen
|18:43
|ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx nach US-Jobdaten weiter auf Rekordkurs
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist am Freitag auf Rekordkurs geblieben. In einem weiterhin freundlichen Umfeld hatte der Leitindex der Eurozone kurz nach der Veröffentlichung von...
► Artikel lesen
|18:14
|AKTIEN IM FOKUS 2: Allianz und Munich Re nach Zahlen und Ausblick unter Druck
| (Neu: Entwicklung auf Xetra, Hannover-Rück-Kurs und UBS -Kommentar zu Munich Re) FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien zweier deutscher Versicherungskonzerne haben am Freitag im Dax mit Kursverlusten...
► Artikel lesen
|18:04
|Allianz erzielt Rekordgewinn, Fondstöchter überzeugen
|17:50
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz auf 486 Euro - 'Kaufen'
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz von 420 auf 486 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Vermögensverwaltungs-Geschäft habe den Versicherer im...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|18:53
|DAX mit Wochengewinn: US-Jobdaten als Turbo: Wall Street und DAX steigen, Gold glänzt
|© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie US-Börsen haben am Freitag mit dem DAX und Europas Börsen zugelegt. Auftrieb gaben enttäuschende Zahlen zum US-Arbeitsmarkt. Öl, Gold und Silber verteuerten sich.Die europäischen...
► Artikel lesen
|18:43
|ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx nach US-Jobdaten weiter auf Rekordkurs
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist am Freitag auf Rekordkurs geblieben. In einem weiterhin freundlichen Umfeld hatte der Leitindex der Eurozone kurz nach der Veröffentlichung von...
► Artikel lesen
|18:14
|AKTIEN IM FOKUS 2: Allianz und Munich Re nach Zahlen und Ausblick unter Druck
| (Neu: Entwicklung auf Xetra, Hannover-Rück-Kurs und UBS -Kommentar zu Munich Re) FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien zweier deutscher Versicherungskonzerne haben am Freitag im Dax mit Kursverlusten...
► Artikel lesen
|16:38
|Münchener Rück unter Druck: Das stört Anleger jetzt
|16:27
|Münchener Rück im DAX: Milliardengewinn trotz Preisdruck
|Die Münchener Rück bleibt 2026 klar auf Gewinnkurs und übertrifft mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen. Gleichzeitig setzt der Rückgang der Preise im Rückversicherungsgeschäft den Konzern unter...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AKAMAI TECHNOLOGIES INC
|97,76
|-5,07 %
|ALLIANZ SE
|433,50
|-1,63 %
|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG
|515,40
|-1,38 %