FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 94 auf 96 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Auftragseingang des Anlagenbauers für den Halbleitermarkt sei herausragend gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Die Berechenbarkeit der Geschäfte 2027 sei stärker als bisher./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET

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