FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag im frühen Handel von seiner freundlichen Seite gezeigt. Für den Dax ging es am Vormittag um 0,5 Prozent auf 26.258 Punkte nach oben. Damit zeichnet sich auf Wochensicht ein Plus von rund zweieinhalb Prozent ab. Nach seinem zur Wochenmitte erreichten Rekordhoch bei etwas über 26.400 Zählern fehlt dem Leitindex für einen Anstieg über dieses Kursniveau aber derzeit die Kraft.

Der MDax stieg am Freitagvormittag um 0,1 Prozent auf 32.454 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex des Euroraums, legte um 0,3 Prozent zu.

Derweil sind die Aussichten für eine dauerhafte Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus weiterhin ungewiss. US-Präsident Donald Trump geht jedoch nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Meerenge bevorstehen könnte. Zudem richten sich die Blicke auf den US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag.

Geringe Katastrophenschäden und gute Geschäfte in allen Bereichen bescherten dem Versicherer Allianz im zweiten Quartal ein Rekordergebnis. Der operative Gewinn stieg um fast elf Prozent auf ein Rekordhoch. Unter dem Strich hatten sich Analysten aber mehr versprochen. Jefferies-Analyst Philip Kett sprach in einer ersten Reaktion von einem enttäuschenden Wachstum im Nicht-Lebensversicherungsgeschäft. Die Allianz-Aktie fiel zuletzt um 0,9 Prozent.

Der Rückversicherer Munich Re bekommt den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern wie der Allianz deutlich zu spüren. Nach weiteren Abschlägen bei der jüngsten Vertragserneuerung kappte Vorstandschef Christoph Jurecka sein Umsatzziel für das laufende Jahr. Die Kürzung habe ihn nicht überrascht und auch der Konsens habe dies bereits in seinen Schätzungen berücksichtigt, betonte JPMorgan-Analyst Kamran Hossain. Die Papiere der Münchener sackten um 2,5 Prozent ab.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck musste beim Nettogewinn im zweiten Quartal deutliche Abstriche machen. Das Ergebnis je Aktie sackte im Jahresvergleich um fast die Hälfte ab. Unter anderem belasteten Zölle die Profitabilität auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt. Vorläufige Zahlen zum Tagesgeschäft hatte das Unternehmen bereits vor gut zwei Wochen vorgelegt. Für die Aktien der Stuttgarter ging es am Dax-Ende um 2,7 Prozent abwärts. Der Auftragseingang sei mau ausgefallen, konstatierte RBC-Experte Nick Housden.

Die Papiere von Brenntag beschleunigten ihre Anfang Juli gestartete Kursrally mit einem Kursanstieg von 2,4 Prozent auf den höchsten Stand seit März 2025. Die aktuelle Nachfrageentwicklung stimmt den Chemikalienhändler noch optimistischer für das laufende Jahr. Jefferies-Analyst Marcus Dunford-Castro sieht den Aktienkurs durch die erhöhte operative Ergebniszielspanne für das Gesamtjahr gestützt.

Der Spezialchemiekonzern Lanxess steigerte im zweiten Quartal das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um gut 1 Prozent im Jahresvergleich. Lanxess-Chef Matthias Zachert betonte allerdings, dass "kein nachhaltiger Aufschwung der Nachfrage in unseren Kernmärkten in Sicht" sei und die Marktbedingungen anspruchsvoll blieben. Die Aktien fielen um 3,6 Prozent.

Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen -Konzern zog Eigentümerholding Porsche SE im ersten Halbjahr 2026 tief in die roten Zahlen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 2,2 Milliarden Euro. Die Titel der Porsche SE büßten 1,6 Prozent ein./edh/mis

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