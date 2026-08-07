LANXESS hat eine klare sequenzielle Erholung der Erträge geliefert, wobei die Preiserhöhungen die Inflation der Inputkosten ausgeglichen haben und die Volumina sich verbessert haben. Allerdings wurde ein Teil des Anstiegs durch vorübergehende lieferbedingte Störungen im Nahen Osten unterstützt, und die zugrunde liegende Nachfrage bleibt schwach. Dennoch sollten die hinten geladenen Einsparungen und die laufenden Portfolio-Maßnahmen das zweite Halbjahr unterstützen, und wir sehen LANXESS am oberen Ende der Prognose landen, da ein Teil der Volumenrückkehr im zweiten Quartal stabil bleiben sollte. Wir betrachten das erste Quartal weiterhin als den Tiefpunkt; mit einer immer noch gedrückten Auslastung könnte selbst eine schrittweise Normalisierung der Nachfrage bis 2027 eine bedeutende operative Hebelwirkung freisetzen, obwohl eine weitere Neubewertung klarere Hinweise auf eine nachhaltige Volumenrückkehr erfordern wird. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und das Kursziel von 20,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lanxess-ag
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