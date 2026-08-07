Daimler Truck hat im zweiten Quartal Ergebnisse veröffentlicht, die mit den vorläufigen Zahlen übereinstimmen. Die Stückverkäufe stiegen um 8% im Vergleich zum Vorjahr, während der Umsatz im Industrial Business um 6% zulegte. Das bereinigte EBIT der Gruppe fiel jedoch um 18%, und die RoS sank auf 6,8% aufgrund von Tarifdruck. Der Free Cash Flow war mit 1,76 Mrd. EUR stark. Trucks North America blieb der wichtigste Ertragsbeitrag, obwohl die Margen schwächer wurden, während Mercedes-Benz Trucks eine widerstandsfähigere Leistung zeigte. Die angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026, die ein bereinigtes EBIT der Gruppe von 3,6-4,1 Mrd. EUR und eine RoS im Industrial Business von 7-9% umfasst, wurde bereits mit den vorläufigen Zahlen bekannt gegeben und spiegelt sich in unseren Schätzungen wider. Wir sehen die jüngste Nachfrage-Stärke weiterhin größtenteils als Nachholeffekt aufgrund alternder Flotten und nicht als nachhaltige Erholung. Da der Lkw-Markt weiterhin schwach ist und der Wettbewerb durch chinesische Elektrofahrzeuge ein strukturelles Risiko darstellt, bekräftigen wir unser SELL-Rating und ein Kursziel von 33,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/daimler-truck-holding-ag





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