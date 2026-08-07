Die Allianz-Aktie steht nach der Vorlage der Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Zwar verfehlte der Versicherungskonzern beim Nettogewinn die Markterwartungen aufgrund höherer Restrukturierungsaufwendungen im Zuge seiner KI- und IT-Transformation, doch operativ erreichte die Allianz erneut einen Rekordwert und bestätigte ihre Jahresprognose. Die Aktie gab nach den Zahlen zunächst leicht nach, nachdem sie zuvor auf ein neues 52-Wochen-Hoch gestiegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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