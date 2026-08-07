HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Fraser Donlon attestierte dem Großküchenausrüster am Donnerstag solide Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen. Rational habe allerdings auch von Zollrückerstattungen profitiert, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007010803
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