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Stabilus SE: Andreas Jaeger legt Amt als Finanzvorstand auf eigenen Wunsch nieder



07.08.2026 / 18:10 CET/CEST

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CORPORATE NEWS Stabilus SE: Andreas Jaeger legt Amt als Finanzvorstand auf eigenen Wunsch nieder Koblenz, 7. August 2026 - Der Finanzvorstand der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), Andreas Jaeger, hat den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vorstandsvertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen. Der Aufsichtsrat ist dieser Bitte mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen nachgekommen. Andreas Jaeger hat sein Amt mit Wirkung zum heutigen Tag niedergelegt. Die Verantwortung für das Finanzressort übernimmt bis zur Neubesetzung interimistisch der Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Büchsner. Er wird dabei operativ von dem erfahrenen Finanzmanager Thomas Kresser unterstützt. Für die dauerhafte Wiederbesetzung der Position hat der Aufsichtsrat einen strukturierten Auswahlprozess eingeleitet. Thomas Kresser begann seine berufliche Laufbahn 1986 im Siemens-Konzern, in dem er über viele Jahre verschiedene leitende Funktionen innehatte. Anschließend war er bei weiteren internationalen Unternehmen tätig, vorwiegend in den Bereichen Telekommunikation und Konsumgüter sowie in der Energie- und Transportindustrie. Unter anderem war er Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands und verantwortete die Bereiche Controlling, Rechnungswesen, Treasury, Steuern, IT und Legal. Auch in den Bereichen M&A und Post Merger Integration verfügt er über einschlägige Erfahrung und war international in den USA, Portugal und der Schweiz tätig. Seit rund zehn Jahren ist Thomas Kresser als interimistischer Geschäftsführer und Vorstand aktiv und hat im Zuge dessen seine Erfahrung bei verschiedenen Unternehmen im In- und Ausland unter anderem als Chief Financial Officer und Chief Executive Officer eingebracht. Dr. Frank Heinricht, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stabilus SE, sagte: "Wir danken Andreas Jaeger für sein intensives Engagement und seine nachhaltigen Impulse in der Entwicklung des Finanzressorts. Wir wünschen ihm beruflich weiterhin viel Erfolg sowie persönlich alles Gute. Mit Dr. Michael Büchsner und dem erfahrenen Finanzexperten Thomas Kresser ist eine nahtlose und verlässliche Fortführung der Finanzfunktion sichergestellt, bis wir die Position dauerhaft neu besetzt haben." Investorenkontakt:

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Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



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