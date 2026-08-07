Bastei Lübbe ist mit einem Umsatzplus in das Geschäftsjahr 2026/2027 gestartet und stemmt sich damit erfolgreich gegen den weiterhin schwachen deutschen Buchmarkt. Besonders starke Titel aus klassischen Verlagsmarken sowie der neuen Marke Pfaueninsel sorgten im ersten Quartal für Rückenwind. Noch wichtiger für Anleger: Die Profitabilität hat sich gegenüber dem Vorquartal bereits sichtbar verbessert, während der Vorstand seine Jahresprognose bestätigt. Damit bleibt die Investmentstory intakt - auch wenn steigende Druck- und Personalkosten das Ergebnis zunächst belasten. Umsatz steigt trotz schwachem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin