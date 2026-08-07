Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG



07.08.2026 / 11:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.08.2026 Kursziel: 23,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Operative Erholung setzt sich fort - Kostensenkungen stützen Marge in anspruchsvollem Marktumfeld



Knaus Tabbert hat mit den am 06. August vorgelegten Zahlen für das erste Halbjahr 2026 den Kurs der operativen Konsolidierung weiter fortgesetzt und die Ertragskraft trotz rückläufiger Umsätze deutlich gesteigert.



[Tabelle]



H1 zeigt solide operative Fortschritte - Marge zieht deutlich an: Der Konzernumsatz verringerte sich im H1/26 um 11,9% yoy auf 503,9 Mio. EUR, was primär auf das normalisierte Absatzvolumen sowie starke Vorjahreseffekte aus dem damaligen Lagerabverkauf zurückzuführen ist. Die Gesamtleistung stieg trotz des Umsatzrückgangs um 2,5% yoy auf 519,4 Mio. EUR, angetrieben durch eine positive Bestandsveränderung von 9,8 Mio. EUR nach einem massiven Abbau im Vorjahr (-71,9 Mio. EUR). Das bereinigte EBITDA legte um 58,4% yoy auf 36,0 Mio. EUR zu, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 7,1% entspricht (H1/25: 4,0%). Die Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen schlagen somit zunehmend positiv durch. Dank sinkender Abschreibungen und einer schlankeren Kostenstruktur kehrte das Unternehmen mit einem Halbjahrsergebnis von 11,5 Mio. EUR (Vorjahr: -4,8 Mio. EUR) in die Gewinnzone zurück.



Camper Vans weiterhin stabilisierendes Element: Auf Produktebene setzte sich der Trend aus dem ersten Quartal fort. Während der Absatz bei Reisemobilen mit -23,2% yoy auf 2.846 Einheiten und bei Wohnwagen mit -5,2% yoy auf 4.731 Einheiten rückläufig war, konnten Camper Vans mit einem Plus von 7,1% yoy auf 2.974 Fahrzeuge erneut zulegen. Das Luxussegment MORELO blieb mit einem Umsatz von 83,7 Mio. EUR (-12,4% yoy) zwar unter Vorjahr, konnte sich im Q2 (-1,1% yoy) jedoch spürbar stabilisieren.



Guidance präzisiert - Fälligkeitenstruktur rückt Refinanzierung in den Fokus: Angesichts der anhaltend zurückhaltenden Endkundennachfrage hat das Management die Jahresprognose konkretisiert: Bei unveränderten Umsatzerwartungen von rund 950 Mio. EUR wird die bereinigte EBITDA-Marge nun im Bereich von 5,0% bis 6,0% erwartet (zuvor 5,0% bis 7,0%). Implizit ergibt sich für H2 ein Umsatz von rund 446 Mio. EUR (H2/25: 430,4 Mio. EUR) bei einer Marge von rechnerisch ca. 2,6% bis 4,7%. Der Abstand zum H1-Niveau (7,1%) erklärt sich neben dem saisonalen Betriebsurlaub und vorsichtiger Produktionsplanung auch durch den zu erwartenden Abverkauf der in H1 aufgebauten Bestände, der die Gesamtleistung in H2 dämpfen dürfte. Da der Auftragsbestand von 340 Mio. EUR (+15,5% yoy) bereits rund drei Viertel des implizierten H2-Umsatzes abdeckt, erachten wir die konkretisierte Guidance als gut erreichbar.



Refinanzierung im Fokus - Bilanzkennzahlen und Covenants bieten solide Basis: Bilanzseitig prägte die Umgliederung der im Juni 2027 fälligen Schuldscheintranche (60,0 Mio. EUR) von den lang- in die kurzfristigen Verbindlichkeiten das Bild. Dieser Vorgang ist zunächst rein bilanztechnischer Natur ohne Liquiditätseffekt, unterstreicht jedoch, dass die Anschlussfinanzierung der bis Mitte 2027 auslaufenden Instrumente (Schuldschein und Konsortialkredit) zum zentralen Thema des zweiten Halbjahres wird. Positiv werten wir, dass die Financial Covenants zum Stichtag eingehalten wurden und die Vorbereitung der Refinanzierung bereits eingeleitet ist. Die Netto-Finanzverbindlichkeiten lagen mit 295,6 Mio. EUR um 7,9% über dem Vorjahr und bleiben ein Belastungsfaktor; die auf 16,9% (31.12.: 14,9%) verbesserte Eigenkapitalquote und der positive Free Cashflow (22,1 Mio. EUR) stärken jedoch u.E. die Verhandlungsposition. Personell flankieren der Wechsel im Vorstandsvorsitz zu Thomas Nickel (1. Juli) und die Bestellung von Matjaž Grm als CSO (1. August) die Neuausrichtung.



Fazit: Die H1-Zahlen untermauern die operative Kehrtwende und zeigen, dass Knaus Tabbert auch in einem schwierigen Marktumfeld deutlich profitabler arbeiten kann. Die Anpassung des Margenziels spiegelt eine pragmatische Sicht auf das H2 wider, wobei die Erreichbarkeit durch den hohen Auftragsbestand gut abgesichert scheint. Wir erneuern unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 23,00 EUR.







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