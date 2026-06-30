Positive Prognose für 2026
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 160,2 Mio. Euro (Vorjahr: 174,7 Mio. Euro) erzielt. Das operative EBITDA beläuft sich auf 16,2 Mio. Euro (Vorjahr: 20,2 Mio. Euro), das Konzernergebnis auf -0,6 Mio. Euro (Vorjahr: 1,6 Mio. Euro). Belastet wurde die Geschäftsentwicklung 2025 insbesondere durch eine volatile Nachfrage im zweiten Halbjahr, verzögerte Serienanläufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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