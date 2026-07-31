Grundsatzeinigung mit Anleihegläubigern erzielt Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH hat beschlossen, beim zuständigen Restrukturierungsgericht in Hannover einen Restrukturierungsplan nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) einzureichen. Zuvor hatte das Unternehmen mit einer Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern, die mehr als 50 % der ausstehenden besicherten Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: NO0012713XXX) repräsentiert, eine grundsätzliche Einigung über ein Refinanzierungskonzept erzielt. Der Restrukturierungsplan soll die langfristige Refinanzierung der Gesellschaft sicherstellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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