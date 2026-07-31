Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, dem zuständigen Amtsgericht Hannover - als Restrukturierungsgericht - einen Restrukturierungsplan nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen ("StaRUG") ("Restrukturierungsplan") anzuzeigen, so Booster Precision in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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