Restrukturierungen und Wachstumsfinanzierungen In der Kalenderwoche 31 bestimmen Restrukturierungsthemen das Geschehen am KMU-Anleihemarkt. Die Photon Energy N.V. hat die nächsten Schritte zur Restrukturierung ihrer 6,50%-Green Bond 2021/27 eingeleitet und ihre Anleihegläubiger zu einer Abstimmung ohne Gläubigerversammlung Anfang September eingeladen. Dabei geht es zunächst um vorbereitende Maßnahmen wie die Bestellung eines gemeinsamen Gläubigervertreters, Anpassungen einzelner Anleihebedingungen sowie die Beauftragung eines unabhängigen Gutachters zur Bewertung der finanziellen Situation und möglicher Restrukturierungsoptionen. Parallel dazu hat das Unternehmen die Veröffentlichung seines testierten Geschäftsberichts 2025 auf den 30. September verschoben, da die laufenden Restrukturierungsgespräche Auswirkungen auf die Abschlussprüfung haben können.Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH hat nach einer Grundsatzeinigung mit einer Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern die Einleitung eines StaRUG-Verfahrens beschlossen. Der geplante Restrukturierungsplan sieht unter anderem einen teilweisen Forderungsverzicht sowie eine deutliche Reduzierung des ausstehenden Anleihevolumens vor. Zusätzlich haben sich Anleihegläubiger bereit erklärt, eine Zwischenfinanzierung bereitzustellen, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf des Unternehmens sicherzustellen. HINWEIS: In dieser Woche erschien auch eine neue Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (11-2026). Registrieren Sie sich hier für unseren KOSTENLOSEN NEWSLETTER und seien Sie stets informiert. Neben den Restrukturierungsfällen stehen aber auch neue Emittenten und Wachstumsfinanzierungen im Fokus. So hat der Geschäftsführer der Haller GmbH, Holger Graß, in in einem Interview mit dem Anleihen Finder in ...

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