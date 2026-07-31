Branicks Group stand unter dem Druck eine 2026 fällige 400 Mio EUR-Anleihe und weitere Verbindlichkeiten zu prolongieren. Und das Gute ist: Es ist gelungen. Natürlich zu einem Preis - wer mit dem Rücken zur Wand steht, der muss "ZAHLEN". Und auch personell ändert sich einiges bei der Branicks Group - CEO Sonja Wärntges bekommt Ablaufdatum 31.12.2026, der Aufsichtsrat wird umgebaut. Und ein Restrukturierungsspezialist wird CRO. Substanz gibt es - zuletzt sprach man von einem NAV von deutlich über 10,00 EUR - bei einem Aktienkurs von aktuell "um 1,00 EUR". Also Chancen für die Aktionäre? Ja, aber. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin