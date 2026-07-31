Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Branicks Group AG vom 30.07.2026:Die Branicks Group AG (ISIN DE000A1X3XX4/ WKN A1X3XX) ("Branicks" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie heute Lock-Up Vereinbarungen (die "Lock-Up Vereinbarungen") mit (i) einer Gruppe von Anleihegläubigern (die "Ad-hoc Gruppe") über ihre unbesicherte Anleihe mit einem derzeit ausstehenden Nennbetrag von EUR 400 Millionen (ISIN XS2388910XXX, fällig am 22. September 2026) (die "Anleihe"), und (ii) einer Gruppe von Gläubigern ihrer Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen mit einem derzeit ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 179,5 Millionen mit Fälligkeiten zwischen 2026 und 2031 ("SSD/NSV", und zusammen mit der Anleihe, die "Finanzverbindlichkeiten") abgeschlossen hat, die insbesondere den Zweck verfolgen, die Verlängerung und Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten zu angepassten Konditionen zu ermöglichen (die "Transaktion"). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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