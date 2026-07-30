Im Fokus: 7,75%-Anleihe der Arteus Energy GmbH Die Arteus Energy GmbH hat im Juni 2026 mit ihrer ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460XXX) den Schritt an den KMU-Kapitalmarkt vollzogen. Der auf Agri-Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekte (BESS) in Deutschland spezialisierte Projektentwickler bietet Anlegern einen festen Zinskupon von 7,75 % p.a. bei einem Emissionsvolumen von bis zu 8 Mio. Euro. Mit den Emissionserlösen möchte Arteus den Ausbau seiner Projektpipeline beschleunigen und die Entwicklung eigener Erzeugungs- und Speicherkapazitäten vorantreiben. Im Interview mit dem Anleihen Finder spricht Gründer und Geschäftsführer Sebastian Böhmer über das Geschäftsmodell des Unternehmens, die Beweggründe für die Debütanleihe sowie die weiteren Wachstumsziele von Arteus Energy. Anleihen Finder: Herr Böhmer, mit der Anleihe 2026/31 betritt die Arteus Energy GmbH erstmals den Kapitalmarkt. Stellen Sie uns das Unternehmen und dessen Geschäftsmodell doch ganz kurz vor?Sebastian Böhmer: Die Arteus Energy GmbH ist ein Projektentwickler und unabhängiger Stromerzeuger der nächsten Generation - ein sogenannter NextGen IPP. Unser integriertes Geschäftsmodell verbindet Agri-Photovoltaik sowie Batteriespeicher und adressiert damit zwei zentrale Herausforderungen der Energiewende: Flächenverfügbarkeit und Netzflexibilität. Dabei decken wir die gesamte Wertschöpfungskette von der Flächensicherung über die Entwicklung und den Bau bis zur Vermarktung und zum langfristigen Eigenbetrieb der Erzeugungs- sowie Speicheranlagen ab. Durch diese vertikale Integration sichern wir uns nicht nur die vollen Margen über den gesamten Lebenszyklus der Projekte, sondern schaffen auch eine solide Basis für planbare, wiederkehrende Cashflows sowie eine deutlich höhere Ertragsstabilität als ein ausschließlich projektgetriebenes Geschäft. Anleihen Finder: Wofür sollen die Mittel aus der Anleihe konkret verwendet werden? Welche Projekte und Entwicklungsmaßnahmen stehen dabei im Vordergrund? Sebastian Böhmer: Der Emissionserlös dient vollständig der Finanzierung unseres weiteren Wachstums, um unsere operative Dynamik gezielt zu erhöhen und den Portfoliowert maßgeblich zu steigern. Konkret liegt unser Fokus darauf, den Ausbau unserer Pipeline zu beschleunigen, Agri-PV- und BESS-Projekte im Eigenbestand zu realisieren sowie neue Märkte und Technologien zu erschließen. Mit jeder Entwicklungsstufe steigt der Projektwert. Gleichzeitig stärken wir durch den Ausbau eigener Erzeugungs- und Speicherkapazitäten die Basis für langfristig planbare, wiederkehrende Erlöse und treiben unsere Entwicklung zu einem europäischen Independent Power Producer konsequent voran. INFO: Hier finden Sie den Wertpapierprospekt zur Arteus Energy Anleihe 2026/31. Die 7,75%-Anleihe, die ab Dezember 2026 an der Börse Frankfurt notieren soll, kann ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro direkt über die Emittentin gezeichnet werden. Anleihen Finder: Warum ist die Unternehmensanleihe aus Ihrer Sicht das passende ...

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