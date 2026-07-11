Finanzierungen am KMU-Anleihemarkt

Die Kalenderwoche 28 steht am KMU-Anleihemarkt ganz im Zeichen neuer Finanzierungen und Wachstumspläne. So kann etwa die HMS Bergbau AG ihre Unternehmensanleihe 2025/30 (Zinskupon von 10% p.a.) im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich um 25 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von mittlerweile 95 Mio. Euro aufstocken. Die zusätzlichen Mittel sollen vor allem das internationale Wachstum des Rohstoffhändlers finanzieren. Im Fokus stehen dabei der Ausbau des Geschäfts mit Flüssigbrennstoffen und Schmierstoffen in den Wachstumsmärkten China, Indien und der ASEAN-Region sowie die Vorfinanzierung von Produktionsvolumina ausgewählter Rohstoffproduzenten, um langfristige Handelsvolumina bei Kohle und Chromerzen abzusichern.

Mit der SEICON Energy GmbH hat bereits Anfang Juni ein neuer Emittent den KMU-Anleihemarkt betreten. Das auf mittelständische Energielösungen spezialisierte Unternehmen platziert seine erste ...

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