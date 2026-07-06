Operativer Break-even in 2027

Die LEEF Holding GmbH treibt den Ausbau ihres Geschäftsmodells und die weitere Internationalisierung konsequent voran. Um die geplante Expansion zu finanzieren, stärkt das Unternehmen derzeit seine Kapitalbasis sowohl durch eine Kapitalerhöhung als auch durch die laufende Emission der Unternehmensanleihe 2026/31.

So hat LEEF erst kürzlich eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro beschlossen. Diese umfasst sowohl Bareinlagen als auch Sacheinlagen aus dem Gesellschafterkreis. Die Mittel sollen insbesondere das Working Capital stärken ...

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