Die PNE-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für fünf Windenergieprojekte in Deutschland erhalten. Die Vorhaben in Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen-Anhalt umfassen zusammen eine geplante Nennleistung von rund 188 Megawatt. Die Windenergieprojekte mit 188 MW markieren für die PNE-Gruppe den Übergang in die nächste Entwicklungsphase. Die Genehmigungen betreffen die Windparks Beerfelde (Brandenburg), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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