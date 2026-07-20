Mitteilung der PNE AG: PNE-Gruppe erhält im ersten Halbjahr 2026 Genehmigungen für Windenergieprojekte von rund 188 MW in Deutschland - Fünf Projekte erreichen mit Genehmigungen die nächste Entwicklungsphase - Wichtiger Beitrag zur regionalen Energieversorgung und zur Energiewende Die PNE-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für fünf Windenergieprojekte in Deutschland mit einer gesamten Nennleistung von rund 188 Megawatt (MW) erhalten. Die Genehmigungen betreffen den Windpark "Beerfelde" in Brandenburg, den Windpark "Ehren" in Niedersachsen, den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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