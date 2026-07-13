Der Rohstoffhandel bleibt ein Geschäft, das viel Kapital bindet. Wer große Mengen an Kohle, Erzen oder Brennstoffen bewegt, muss diese Waren oft vorfinanzieren, bevor der Kunde zahlt. Genau hier setzt die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104) an. Das Unternehmen hat seine bestehende Anleihe mit einem Zinskupon von 10,0 Prozent erneut vergrößert. Konkret kamen 25 Millionen Euro hinzu. Damit steigt das gesamte Volumen der Anleihe 2025/2030 auf nunmehr 95 Millionen Euro. Die frischen Mittel stammen von institutionellen Investoren, also von professionellen Kapitalgebern. Für ein mittelgroßes Handelshaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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