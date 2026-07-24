EQS-News: Accentro Real Estate AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accentro Real Estate AG
|Kantstraße 44/45
|10625 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|eisenlohr@accentro.de
|Internet:
|https://investors.accentro.de/de/hauptversammlung
|ISIN:
|DE000A40ZVK3, DE000A40ZXXX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2371458 24.07.2026 CET/CEST