München (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. vom 10.08.2026:Die PANDION AG, Emittentin der Anleihe 2021/2028 (ISIN DE000A289XXX/ WKN A289YC), hat am 10.08.2026 beim zuständigen Insolvenzgericht einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft gestellt und zugleich die Anordnung der Eigenverwaltung beantragt. Entsprechende Anträge wurden auch für die PANDION Real Estate GmbH, die PANDION Vertriebsgesellschaft mbH, die PANDION Design GmbH, die PANDION Projektmanagement GmbH sowie die PANDION Engineering GmbH gestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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