Die PNE AG hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz gesteigert und ein positives EBIT erzielt. Das Konzernergebnis lag bei einem Verlust von 18,3 Millionen Euro. Das ist deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Projektierer für Windenergie und Photovoltaik, die PNE AG, hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Der Konzern weist eine Gesamtleistung in Höhe von 123,3 Millionen Euro (Vorjahr: 173,8 Millionen Euro) auf. Die Umsatzerlöse erreichten 96,8 Millionen Euro (Vorjahr: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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