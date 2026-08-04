Neuausrichtung auf PAUL Net Zero Die PAUL Tech AG hat das Geschäftsjahr 2025 nach ihrer strategischen Neuausrichtung auf PAUL Net Zero mit einem Jahresüberschuss von 3,2 Mio. Euro abgeschlossen und gleichzeitig einen positiven Ausblick für 2026 gegeben. Der Umsatz stieg um 156 % auf 81,8 Mio. Euro, das EBITDA erreichte 10,9 Mio. Euro. Wachstumstreiber ist demnach die erfolgreiche Markteinführung von PAUL Net Zero, die sich auch in einem deutlich gestiegenen Auftragseingang und einer weiter wachsenden Projektpipeline ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH