Mitteilung der PAUL Tech AG:

Adler Group und PAUL Tech starten klimafreundliche Wärme für 17.500 Berliner Wohnungen

Die PAUL Tech AG als Emittentin ("Emittentin") der EUR 35 Mio. 9,00 % 2020/2026 Anleihe (ISIN: DE000A3H2XXX / WKN: A3H2TU) informiert über Folgendes:

Der gesamte Adler Gebäudebestand mit rund 17.500 Berliner Wohnungen und Gewerbeeinheiten wird in den kommenden zwei Jahren auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung umgestellt. Dafür haben die Adler Group und die PAUL Tech AG einen langfristigen Rahmenvertrag geschlossen.

Die Umsetzung beginnt bereits im Sommer ...

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