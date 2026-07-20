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EverYield stärkt Innovationsstrategie und plant deutsches Forschungs- und Innovationszentrum in Stuttgart



20.07.2026 / 11:42 CET/CEST

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Forschungs- und Innovationszentrum in Stuttgart ab Oktober 2026 geplant

Fokus auf Phosphorrückgewinnung, Kreislaufwirtschaft und digitale Umwelttechnologien

Kooperationen mit Universität Stuttgart, Fraunhofer-Instituten sowie Industrie- und Technologiepartnern vorgesehen Die EverYield AG plant den Aufbau eines deutschen Forschungs- und Innovationszentrums am Standort Stuttgart. Mit dem geplanten EverYield Germany Research Center entsteht ein zentraler Entwicklungsstandort für nachhaltige Technologien in den Bereichen Phosphorrückgewinnung, thermische Klärschlammverwertung, Energieeffizienz, Digitalisierung und industrielle Kreislaufwirtschaft. Der schrittweise Aufbau des Forschungszentrums ist ab Anfang Oktober 2026 vorgesehen. EverYield plant, bis 2035 mehr als 100 Millionen Euro in den Forschungs- und Innovationsstandort Stuttgart zu investieren. Mit diesem langfristigen Investitionsprogramm soll eines der führenden europäischen Kompetenzzentren für Phosphorrückgewinnung, thermische Klärschlammverwertung, Kreislaufwirtschaft, künstliche Intelligenz und nachhaltige Energietechnologien entstehen. Stuttgart wird damit zum zentralen Forschungs- und Innovationshub der EverYield-Gruppe in Europa und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, die technologische Transformation der europäischen Kreislaufwirtschaft maßgeblich mitzugestalten. "Mit Stuttgart haben wir uns bewusst für einen der führenden Innovationsstandorte Europas entschieden. Die einzigartige Verbindung aus wissenschaftlicher Exzellenz, industrieller Kompetenz und technologischer Umsetzung bietet ideale Voraussetzungen, um neue Verfahren schneller in marktfähige Lösungen zu überführen. Unser Ziel ist es, die europäische Kreislaufwirtschaft mit innovativen Technologien weiter voranzutreiben und die Entwicklung unserer Energy-Campusse nachhaltig zu beschleunigen", erklärt Mario Mildner, CEO der EverYield AG. Stuttgart als strategischer Forschungs- und Technologiestandort Die Entscheidung für Stuttgart ist Teil der langfristigen Unternehmensstrategie von EverYield. Die Region zählt zu den führenden europäischen Standorten für Umwelttechnologie, Verfahrenstechnik, Digitalisierung und industrielle Innovation. Für EverYield besitzt Stuttgart insbesondere aufgrund seiner wissenschaftlichen Kompetenz im Bereich der Phosphorrückgewinnung eine besondere Bedeutung. Unter der Koordination der Universität Stuttgart wurde dort die FlashPhos-Technologie entwickelt - eines der europaweit bedeutendsten Verfahren zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm und Klärschlammasche. Die dabei adressierten Themen bilden zugleich den technologischen Kern des Geschäftsmodells von EverYield. Mit der Universität Stuttgart, mehreren Fraunhofer-Instituten und einem starken industriellen Umfeld bietet die Region ideale Voraussetzungen, um Forschungsergebnisse rasch in marktfähige Technologien zu überführen und die Weiterentwicklung der EverYield-Energy-Campusse wissenschaftlich zu begleiten. Forschungsschwerpunkte Das EverYield Germany Research Center soll Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Unternehmensgruppe bündeln und neue Technologien bis zur industriellen Anwendung begleiten. Im Mittelpunkt stehen insbesondere: Phosphorrückgewinnung und Rohstoffveredelung

thermische Klärschlammverwertung und Energieeffizienz

Digitalisierung, digitale Zwillinge und KI-gestützte Anlagensteuerung

CO2-Management und Emissionsreduktion

Automatisierung und Predictive Maintenance

nationale und europäische Forschungs- und Förderprojekte Ziel ist es, neue Technologien schneller zu industrialisieren, ihre Markteinführung zu beschleunigen und die wissenschaftliche Weiterentwicklung der EverYield-Energy-Campusse nachhaltig zu unterstützen. Phosphor als strategischer Rohstoff Phosphor ist ein unverzichtbarer Rohstoff für Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion. Gleichzeitig ist Europa in hohem Maße von Importen abhängig. Klärschlamm und Klärschlammasche stellen daher eine bedeutende heimische Rohstoffquelle dar. EverYield verfolgt das Ziel, Phosphor aus kommunalen Stoffströmen zurückzugewinnen, zu hochwertigen Produkten weiterzuverarbeiten und dauerhaft in den europäischen Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Das Forschungszentrum in Stuttgart wird Verfahren zur Phosphorrückgewinnung, Produktveredelung und industriellen Skalierung gezielt weiterentwickeln. Kooperationen mit Wissenschaft und Industrie EverYield plant am Standort Stuttgart enge Kooperationen mit der Universität Stuttgart, Fraunhofer-Instituten, Forschungseinrichtungen sowie Industrie- und Technologiepartnern. Neben gemeinsamen Forschungsprojekten sind Pilotanlagen, Demonstrationsvorhaben sowie nationale und europäische Förderprojekte vorgesehen. Das Forschungszentrum soll zugleich den internationalen Wissens- und Technologietransfer innerhalb Europas fördern. Deutschland als Wachstumsmarkt Deutschland zählt für EverYield zu den wichtigsten Zukunftsmärkten Europas. Die gesetzlichen Anforderungen an die Phosphorrückgewinnung, der hohe Investitionsbedarf in nachhaltige Klärschlammverwertung sowie die Ziele der europäischen Rohstoffstrategie schaffen hervorragende Voraussetzungen für innovative Lösungen der Kreislaufwirtschaft. Neben dem Forschungszentrum prüft EverYield weitere Standorte für die Errichtung eigener Energy-Campusse sowie Kooperationen mit kommunalen und industriellen Partnern. Beitrag zur europäischen Kreislaufwirtschaft Mit dem Forschungszentrum unterstützt EverYield die Ziele des European Green Deal sowie der europäischen Rohstoff- und Kreislaufwirtschaftsstrategie. Die Rückgewinnung von Phosphor, die energetische Nutzung kommunaler Reststoffe und die Rückführung wertvoller Rohstoffe leisten einen wichtigen Beitrag zu Ressourcenschonung, Versorgungssicherheit und Klimaschutz. KONTAKT MAXIMILIAN FISCHER

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MANUEL TAVERNE

Co-Head of Investor Relations

m.taverne@max-em.de Über EverYield Die EverYield AG entwickelt nachhaltige Energy-Campusse zur energetischen Verwertung von Klärschlamm und zur Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe. Das Unternehmen verbindet Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zu einem integrierten ESG-Infrastrukturmodell für Kommunen und Industrie. EverYield-Anleihe Zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums und der geplanten Infrastrukturprojekte hat die EverYield AG eine Unternehmensanleihe begeben. Die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A4EVXXX) wird unter anderem an der Börse Stuttgart gehandelt und kann darüber hinaus über die Unternehmenswebsite gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist ist derzeit bis Juni 2027 vorgesehen. Mit einer Zeichnung der EverYield-Anleihe unterstützen Anleger die Umsetzung nachhaltiger Infrastrukturprojekte in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Phosphorrückgewinnung, erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz. Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Die in der Pressemitteilung und auf den angegebenen Webseiten bereitgestellten Informationen und Unterlagen zum geplanten öffentlichen Angebot der Emittentin dienen ausschließlich Informationszwecken. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Emittentin und sind auch keine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der Emittentin. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin ( https://everyield.at/ ) veröffentlichten, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 29.05.2026 gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts, geändert durch den Nachtrag vom 12.06.2026 ("Prospekt"). Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://everyield.at/wp-content/uploads/2026/05/Wertpapierprospekt_EverYield-AG.pdf sowie https://everyield.at/wp-content/uploads/2026/06/1.Nachtrag_EverYield-26-06-12.pdf (1. Nachtrag). Potentiellen Anlegern wird dringend empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die CSSF zu verstehen ist. DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.



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