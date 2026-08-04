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EverYield Gruppe erweitert Präsenz: Neuer Standort am Campus 21 in Brunn am Gebirge stärkt Wachstumskurs



04.08.2026 / 11:49 CET/CEST

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Die EverYield Gruppe setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs konsequent fort und eröffnet einen weiteren Unternehmensstandort am Campus 21 in Brunn am Gebirge. Mit der Anmietung einer rund 320 Quadratmeter großen Bürofläche schafft das Unternehmen zusätzliche Kapazitäten für seine expandierenden Geschäftsbereiche und unterstreicht gleichzeitig sein langfristiges Bekenntnis zum Wirtschafts- und Innovationsstandort Österreich. In den kommenden Wochen werden die neuen Räumlichkeiten umfassend modernisiert und nach neuesten Standards für eine moderne Arbeitswelt gestaltet. Geplant sind offene Arbeitsbereiche, hochwertige Einzel- und Teambüros sowie moderne Besprechungs- und Konferenzräume, die optimale Voraussetzungen für effiziente Zusammenarbeit, Innovation und nachhaltiges Wachstum schaffen. Für die Planung und Umsetzung der Büroflächen vertraut die EverYield Gruppe auf die jahrzehntelange Expertise von BLAHA Büro, einem der führenden österreichischen Spezialisten für moderne Büro- und Arbeitsplatzkonzepte. Die Fertigstellung ist für Oktober 2026 vorgesehen. Nach Abschluss der Arbeiten bietet der neue Standort Platz für bis zu 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bildet damit einen wichtigen Baustein für die weitere Expansion der Unternehmensgruppe. "Unser Wachstum erfordert nicht nur zusätzliche Kapazitäten, sondern auch ein Arbeitsumfeld, das Innovation, Zusammenarbeit und höchste Qualitätsstandards fördert. Mit unserem neuen Standort am Campus 21 investieren wir bewusst in die Zukunft der EverYield Gruppe und schaffen optimale Rahmenbedingungen für unser Team sowie für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Dieser Schritt ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einem führenden europäischen Anbieter innovativer Energy Campuslösung." erklärt Mario Mildner Gründer und Vorstand der EverYield Gruppe. Mit dem neuen Standort verfügt die EverYield Gruppe künftig über zwei Standorte in Österreich - in Wien und Brunn am Gebirge. Parallel dazu treibt das Unternehmen seine internationale Expansion voran. Aktuell laufen die Vorbereitungen für einen weiteren Standort in Stuttgart, an dem ein Research, Forschung & Development Hub sowie ein Vertriebs- und Repräsentanzstandort entstehen sollen. Die Standorterweiterung ist Teil einer langfristig angelegten Wachstumsstrategie. Durch gezielte Investitionen in Infrastruktur, Technologie und qualifizierte Mitarbeiter stärkt die EverYield Gruppe ihre Innovationskraft und schafft die Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum in der DACH-Region. Beteiligung am Wachstum Die Expansion der EverYield Gruppe wird durch die EverYield Unternehmensanleihe 2026 begleitet. Privaten und institutionellen Investoren bietet sich damit die Möglichkeit, am weiteren Wachstum der Unternehmensgruppe teilzuhaben und die Umsetzung ihrer strategischen Expansions- und Innovationsvorhaben aktiv mitzufinanzieren. Interessierte Anleger können die Anleihe während der Zeichnungsfrist direkt über die EverYield Gruppe zeichnen. Nähere Informationen zu den Emissionsbedingungen, Chancen und Risiken sowie den Zeichnungsmöglichkeiten sind unter www.everyield.at erhältlich. Über die EverYield Gruppe Die EverYield Gruppe ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe mit Fokus auf nachhaltige Infrastruktur, Umwelttechnologien, erneuerbare Energien sowie innovative Investment- und Technologielösungen. Ziel des Unternehmens ist es, wirtschaftliches Wachstum mit nachhaltiger Wertschöpfung und technologischer Innovation zu verbinden. Zu den Kernaktivitäten der Unternehmensgruppe zählen die Entwicklung, Finanzierung und Umsetzung von Projekten in den Bereichen Klärschlammverwertung, Biomasse- und Energiegewinnung, Kreislaufwirtschaft, CO2-Reduktion sowie die Entwicklung digitaler und technologiebasierter Lösungen für Industrie, Finanz- und Infrastrukturprojekte. Darüber hinaus begleitet die EverYield Gruppe Unternehmen und Projektpartner bei der Strukturierung und Finanzierung komplexer Investitionsvorhaben und entwickelt skalierbare Geschäftsmodelle mit langfristigem Wachstumspotenzial. Mit Standorten in Österreich und der geplanten Expansion nach Deutschland baut die Unternehmensgruppe ihre Präsenz in der DACH-Region. KONTAKT MAXIMILIAN FISCHER

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