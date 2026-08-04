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JadeHawk Capital schließt Geschäftsjahr 2025/2026 mit 2,0 Mio. Euro Gewinn ab und baut Investmentportfolio weiter aus



04.08.2026 / 10:30 CET/CEST

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JadeHawk Capital schließt Geschäftsjahr 2025/2026 mit 2,0 Mio. Euro Gewinn ab und baut Investmentportfolio weiter aus



Howald (Luxemburg), 04.08.2026 - Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor vorwiegend für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, blickt auf ein solides Geschäftsjahr 2025/2026 (Stichtag: 28. Februar 2026) zurück. Das Unternehmen profitierte erneut von seinem aktiven Portfoliomanagement und der konsequenten Nutzung attraktiver Investitions- und Veräußerungsopportunitäten im Zweitmarkt. Im Berichtszeitraum beliefen sich die Verkaufserlöse auf 3,4 Mio. Euro (Vorjahr: 4,7 Mio. Euro). Die erhaltenen regelmäßigen Ausschüttungen aus Mieteinnahmen lagen bei 0,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1,9 Mio. Euro). Diese Entwicklung entspricht den eigenen Planungen, da die Mieteinnahmen in den geschlossenen Immobilienfonds wie erwartet vermehrt zur Rücklagenbildung und für Investitionen in Vermögenswerte genutzt wurden, um neue Mieter zu gewinnen und bestehende Mieter zu halten. Ertragsseitig konnte JadeHawk Capital einen Jahresüberschuss von 2,0 Mio. Euro (Vorjahr: 4,0 Mio. Euro) erwirtschaften. Folglich erhöhte sich das Eigenkapital von 14,3 Mio. Euro auf 16,2 Mio. Euro, wodurch die Eigenkapitalquote von 49,7 % auf 51,4 % kletterte. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 28. Februar 2026 auf 2,3 Mio. Euro (Vorjahr: 3,1 Mio. Euro). Der operative Cashflow verbesserte sich auf 1,8 Mio. Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Mittelabfluss von -0,4 Mio. Euro verzeichnet worden war. Parallel hierzu wurde das Beteiligungsportfolio gezielt weiterentwickelt. Die Finanzanlagen erhöhten sich entsprechend von 15,3 Mio. Euro auf 17,8 Mio. Euro. Die Gesellschaft investierte im Berichtszeitraum selektiv in neue Beteiligungen und baute bestehende Engagements gezielt aus. Der Fokus lag unverändert auf unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds mit stabilen laufenden Erträgen und attraktivem Wertsteigerungspotenzial. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2026/2027 erwartet JadeHawk Capital, das im Vorjahr erreichte Verkaufsvolumen bestätigen zu können. Die erwarteten erhaltenen Ausschüttungen aus Mieteinnahmen werden voraussichtlich abnehmen. Hintergrund ist, dass die Immobilienfonds einen größeren Teil ihrer Mieteinnahmen für den Aufbau von Rücklagen sowie für Investitionen in ihre Immobilienbestände verwenden werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Objekte zu stärken, neue Mieter zu gewinnen und bestehende Mietverhältnisse langfristig zu sichern. Im Rahmen ihrer Investmentstrategie wird JadeHawk Capital den Schwerpunkt weiterhin auf Wohnimmobilien legen. Zusätzlich soll das Engagement in ausgewählten Gewerbeimmobilien, insbesondere im Bürosegment, aufgrund des weiterhin attraktiven Bewertungsniveaus gezielt ausgebaut werden. Zudem prüft die Gesellschaft verstärkt Direktinvestitionen in Immobilien, da sich die Immobilienpreise weitgehend stabilisiert haben. Parallel dazu arbeitet JadeHawk Capital an der frühzeitigen Refinanzierung ihrer im August 2027 fälligen 7 % Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3KWXXX). Ziel ist es, die langfristige Finanzierungsstruktur zu optimieren und die finanzielle Flexibilität für die Umsetzung der Wachstumsstrategie sicherzustellen. Aufgrund der zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung 2025/2026 und der gestärkten Eigenkapitalbasis sieht sich JadeHawk Capital für die weitere Entwicklung gut aufgestellt. Der geprüfte Jahresabschluss 2025/2026 steht auf der Unternehmenswebseite unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zum Download zur Verfügung.



Investorenkontakt:

Jan Düdden

JadeHawk Capital S.à r.l.

+352 47 68 47 904

info@jadehawk.eu



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

+49 211 17 80 47 20

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