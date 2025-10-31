Anzeige
Freitag, 31.10.2025
Attestation ist die Killer-App - Republic baut sie jetzt!
WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
31.10.25 | 17:27
27,800 Euro
-0,89 % -0,250
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
GEX
SDAX
Firmen im Artikel
AREAM SOLAR FINANCE
AREAM SOLAR FINANCE GMBH Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AREAM SOLAR FINANCE GMBH99,000,00 %
DEUTSCHE BILDUNG STUDIENFONDS II GMBH & CO KG96,50-2,03 %
DEUTSCHE ROHSTOFF AG47,400-0,11 %
ELEVING GROUP SA1,7100,00 %
FUSSBALLCLUB GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 EV102,000,00 %
HEP GLOBAL GMBH83,00-3,82 %
JADEHAWK CAPITAL SARL99,900,00 %
LR HEALTH & BEAUTY SE45,750+1,95 %
MS INDUSTRIE AG1,430-0,69 %
MUTARES SE & CO KGAA27,800-0,89 %
PANDION AG73,90-0,07 %
PUBLITY AG0,059-39,18 %
RECONCEPT GMBH99,00-4,81 %
SANHA GMBH & CO KG108,000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.