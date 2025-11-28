Wochenbericht KW 48 - Entwicklungen am KMU-Anleihemarkt

In Frankfurt am Main prägt in dieser Woche das Eigenkapitalforum (EKF) das Branchengeschehen am Kapitalmarkt und zieht mit zahlreichen Unternehmenspräsentationen, Investorenrunden und Debatten über Markttrends viel Aufmerksamkeit auf sich. Für erheblichen Gesprächsstoff - sowohl auf dem EKF als auch am Gesamtmarkt - sorgt dabei die massive Prognoseanpassung von ABO Energy. Statt eines erwarteten Jahresüberschusses rechnet das Unternehmen nun mit einem Fehlbetrag von rund -95 Mio. Euro und einer deutlich niedrigeren Gesamtleistung von ca. 250 Mio. Euro. Nach einem Kurssturz bei Aktie und Anleihe versucht das Management, Vertrauen zurückzugewinnen. CEO Dr. Karsten Schlageter setzt ein Signal mit eigenen Bondkäufen. Zugleich meldet ABO Energy den Verkauf eines 4,4-GW-Windportfolios in Finnland an Fortum für 40 Mio. Euro in dieser Woche. Fondsmanager Andrew Murphy hat die Situation um ABO Energy in der aktuellen Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (19-2025) in dieser Woche eingeordnet.

Der FC Schalke 04 nutzt die erfolgreiche Platzierung seiner neuen ...

