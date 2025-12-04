Die Energiewende erfordert enorme Investitionen - auch kommunal. So müssen Stadtwerke Netze und Wärmesysteme modernisieren. Doch häufig fehlt das nötige Eigenkapital. "Kooperationen zeigen einen Weg in die Zukunft", sagt Patrick Lemcke-Braselmann, Co-CEO der aream Group. Die Energiewende stellt Deutschland vor eine Jahrhundertaufgabe: weg von Erdgas und fossiler Wärme, hin zu einer klimafreundlichen Energieversorgung mit Wärmepumpen, Fern- und Nahwärme sowie Erneuerbaren Energien. Dabei müssen Strom- und Wärmenetze, die vielfach noch aus den 1970er/80er-Jahren stammen, umfassend modernisiert oder erneuert werden. Eine von ...

