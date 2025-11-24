Mitteilung der Aream Infrastruktur Finance GmbH:

Aream Infrastruktur Finance GmbH erwirbt Rechte an 24 MWp PV-Park mit Batteriespeicher - Finanzierung erfolgt über 7,25 % Aream Green Bond 2025/2030Die Aream Infrastruktur Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, setzt ihren Expansionskurs im Bereich nachhaltiger Energieerzeugung konsequent fort und hat dazu einen wichtigen Schritt zum Ausbau ihrer Projektpipeline vollzogen. Mit den Mitteln aus dem 7,25 % Aream Green Bond 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFWA7) konnte das Unternehmen die Rechte an einem neuen Solarvorhaben in Niedersachsen sichern, das leistungsstarke Photovoltaik und moderner Speichertechnologie beispielhaft vereint und damit den Anspruch von Aream unterstreicht, standardsetzende erneuerbarer Energielösungen in Deutschland zu realisieren.

Bei dem neuen Projekt handelt es sich um ein ambitioniertes Freiflächen-Solarkraftwerk in Niedersachsen mit einer geplanten installierten Leistung von rund 24 MWp. Das Projekt verteilt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...