Erneuerbare Energien wachsen so stark wie nie: In den ersten drei Quartalen 2025 deckten Solar- und Windkraft das gesamte weltweite Nachfragewachstum - das Stromaufkommen aus fossilen Energiequellen stagniert erstmals seit der Pandemie. "Die Entwicklung ist nicht nur dem Klimaschutz geschuldet, sondern auch der Wirtschaftlichkeit der Erneuerbaren", kommentiert Patrick Lemcke-Braselmann, Co-CEO der aream Group. Laut Analysen des Energie-Beratungsunternehmens Ember ist 2025 das Jahr, in dem das Wachstum sauberer Energien weltweit mit der steigenden Stromnachfrage Schritt hält und fossile Energieträger erstmals seit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.