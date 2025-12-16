Erneuerbare Energien wachsen so stark wie nie: In den ersten drei Quartalen 2025 deckten Solar- und Windkraft das gesamte weltweite Nachfragewachstum - das Stromaufkommen aus fossilen Energiequellen stagniert erstmals seit der Pandemie. "Die Entwicklung ist nicht nur dem Klimaschutz geschuldet, sondern auch der Wirtschaftlichkeit der Erneuerbaren", kommentiert Patrick Lemcke-Braselmann, Co-CEO der aream Group. Laut Analysen des Energie-Beratungsunternehmens Ember ist 2025 das Jahr, in dem das Wachstum sauberer Energien weltweit mit der steigenden Stromnachfrage Schritt hält und fossile Energieträger erstmals seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
