Die Dautrus Capital hat vor einigen Wochen ihre erste Anleihe (A4DFHX) am Kapitalmarkt platziert. Wir stellen das hessische Unternehmen und seinen neuen Bond vor und erklären, in welcher attraktiven Nische die Gesellschaft ihr Geld am Immobilienmarkt verdient. Nach jahrelanger Durststrecke deutet sich am deutschen Immobilienmarkt eine vorsichtige Erholung an. In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres legte nach Erhebungen der Immobilienspezialisten ...

