Fokus auf geförderten Wohnungsbau

Mit ihrer ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFHX0) hat sich die Dautrus Capital AG bewusst für den Kapitalmarkt entschieden. Das Immobilienunternehmen hat sich auf den geförderten Wohnungsbau spezialisiert - ein Segment, das angesichts angespannter Wohnungsmärkte und politischer Förderprogramme zunehmend an Bedeutung gewinnt. Im Gespräch mit uns erläutert Vorstand Alexander Komianos u.a., wie das Geschäftsmodell von Dautrus funktioniert, welche Rolle die neue Anleihe für die Wachstumsstrategie spielt und welche Projekte das Unternehmen aktuell vorantreibt.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Komianos, die Dautrus Capital AG hat unlängst ihre erste Unternehmensanleihe aufgelegt. Stellen Sie uns das Unternehmen und deren Geschäftsmodell doch bitte kurz vor.

Alexander Komianos: Die Dautrus Capital AG ist ein Immobilieninvestor mit Fokus auf Wohnimmobilien. In dieser Asset-Klasse positionieren wir uns in einer lukrativen Nische: dem geförderten Wohnungsbau. Dabei bringen wir langjährige Erfahrung in diesem Segment ein, die wir als Partner einer großen Pensionskasse eines DAX-Konzerns erworben haben. Für diese Pensionskasse haben wir in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte im geförderten Wohnungsbau entwickelt, strukturiert und erfolgreich umgesetzt. Die Objekte hat die Pensionskasse nach erfolgreichem Abschluss der Projekte dann mit sehr auskömmlichen Renditen auf das eigene Buch genommen, das Know-how und die Umsetzungskompetenz aber hat Dautrus Capital eingebracht. Jetzt haben wir den nächsten Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung erreicht und agieren auf eigene Rechnung. Dabei profitieren wir von einem sehr tragfähigen Netzwerk zu kommunalen Entscheidungsträgern und unserem tiefen Verständnis für öffentliche Fördermechanismen. Unser Aufsichtsrat, in dem sich hochkarätige ehemalige politische Entscheidungsträger befinden, liefert uns zusätzliche Impulse. Durch das Engagement im Wohnungsbau leistet Dautrus Capital zugleich einen positiven Beitrag zur Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. Wir sind der Überzeugung, dass nachhaltige Investments der Schlüssel zu langfristigem Erfolg sind.

Anleihen Finder: Warum haben Sie sich nun für eine Anleihe entschieden? Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Gang an den Kapitalmarkt?

Alexander Komianos: Die Mittel aus der Emission ...

