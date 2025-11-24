Anleihevolumen zu 40% platziert

Die Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH ("Bioenergiepark Küste") hat bislang rund 40 % des Gesamtvolumens ihrer besicherten 7 %-Projektanleihe (ISIN: DE000A4DFCD3) am Kapitalmarkt platziert, dies entspricht etwa 2,65 Mio. Euro. Die Anleihe ist mittlerweile in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt (Open Market) einbezogen. Zudem wurde die zweite Sicherheit planmäßig übertragen, womit die vereinbarten Besicherungsstrukturen nun vollständig umgesetzt sind.

"Mit der guten Platzierungsdynamik und dem Börsenlisting haben wir wichtige Meilensteine erreicht. Der Umbau der Anlage verläuft nach Plan und schafft ...

