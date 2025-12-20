Restrukturierungs- und Finanzierungsthemen kurz vor Weihnachten

Die Noratis AG hat in der Woche vor Weihnachten beim Amtsgericht Frankfurt am Main die Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens beantragt und bereits angeordnet bekommen. Hintergrund ist nach Angaben des Vorstands, dass eine kurzfristige außergerichtliche Restrukturierung aufgrund unzureichender Verhandlungsergebnisse mit finanzierenden Banken und weiteren Finanzierungspartnern nicht realisierbar gewesen sei. Neben der Muttergesellschaft werden auch weitere Gesellschaften der Gruppe entsprechende Anträge auf Eigenverwaltung bzw. Schutzschirmverfahren stellen. In Reaktion darauf fordert die e.Anleihe GmbH als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der Noratis-Anleihe 2020/28 zeitnah weitergehende Informationen vom Management, insbesondere zur konkreten Ausgestaltung des Schutzschirmverfahrens, zum Restrukturierungskonzept und zu den vorgesehenen Beiträgen ...

