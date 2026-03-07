Neuemission und kleinere Aufstockungen

Kalenderwoche 10 am KMU-Anleihemarkt - die LEEF Blattwerk GmbH emittiert eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A460QN5) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einem festen Kupon von 7,25 % p.a. Die Anleihe kann seit dem 2. März 2026 ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Unternehmenswebsite gezeichnet werden, eine Börsennotiz in Frankfurt ist für Juli 2026 geplant. Mit der zweiten Anleihe am Kapitalmarkt will das Potsdamer Unternehmen seine Wachstumsstrategie finanzieren. Hintergrund ist ein tiefgreifender Wandel des Geschäftsmodells: Nach der Fusion mit der wisefood GmbH positioniert sich LEEF inzwischen als nachhaltiger Vollsortimenter mit über 800 Produkten für Gastronomie, Handel und Privatkunden.

Die reconcept GmbH reagiert auf das starke Investoreninteresse und erhöht das Emissionsvolumen ihrer 6,75 %-Anleihe "reconcept EnergieDepot Deutschland I" (ISIN: DE000A4DFM55) von bisher 10 Mio. Euro auf 10,75 Mio. Euro. Die Mittel fließen in die Projektentwicklung ...

