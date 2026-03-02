Anzeige
Mehr »
Montag, 02.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2E4PH | ISIN: DE000A2E4PH3 | Ticker-Symbol: DB0B
Tradegate
27.02.26 | 18:40
28,750 
+6,98 % +1,875
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BILDUNG STUDIENFONDS II GMBH & CO KG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BILDUNG STUDIENFONDS II GMBH & CO KG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
93,00100,0027.02.
0,0000,00015:12
Dow Jones News
02.03.2026 15:21 Uhr
339 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Gläubiger der 4%-Anleihe 2017/2027 (ISIN: DE000A2E4PH3 / WKN: A2E4PH) beschließen die Anpassungen der Anleihebedingungen

DJ PTA-Adhoc: Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Gläubiger der 4%-Anleihe 2017/2027 (ISIN: DE000A2E4PH3 / WKN: A2E4PH) beschließen die Anpassungen der Anleihebedingungen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Gläubiger der 4%-Anleihe 2017/2027 (ISIN: DE000A2E4PH3 / WKN: A2E4PH) beschließen die Anpassungen der Anleihebedingungen

Frankfurt (pta000/02.03.2026/14:45 UTC+1)

Anleihegläubiger der 4%-Anleihe 2016/2026 (ISIN: DE000A2AAVM5 / WKN: A2AAVM) und der 4%-Anleihe 2017/2027 (ISIN: DE000A2E4PH3 / WKN: A2E4PH) beschließen die Anpassungen der jeweiligen Anleihebedingungen

Frankfurt am Main, 2. März 2026 - Die Anleihegläubiger der 4%-Anleihe 2016/2026 (ISIN: DE000A2AAVM5 / WKN: A2AAVM) ("Anleihe 2016/2026") der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main ("Gesellschaft") und der 4%-Anleihe 2017/2027 (ISIN: DE000A2E4PH3 / WKN: A2E4PH) der Gesellschaft ("Anleihe 2017/2027") haben in der jeweiligen Gläubigerversammlung am 2. März 2026 mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 75 % und dem erforderlichen Quorum entsprechend dem Vorschlag der Gesellschaft Anpassungen der jeweiligen Anleihebedingungen beschlossen.

Folgende Anpassungen der Anleihebedingungen der Anleihe 2016/2026 und der Anleihe 2017/2027 wurden im Wesentlichen beschlossen:

1. Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2016/2026 und der Anleihe 2017/2027 jeweils bis zum 17. Dezember 2040; 2. Tilgung der Anleihe 2016/2026 und der Anleihe2017/2027 ab 2028 bis zum jeweiligen neuen Laufzeitende jährlich

jeweils zum 17. Dezember eines Jahres bis 2037 in Teilbeträgen gemäß dem bestimmten Tilgungsplan; 3. Ende der Verzinsung der Anleihe 2016/2026 rückwirkend zum Ablauf des 28. Juni 2025; 4. Ende der Verzinsung der Anleihe 2017/2027 rückwirkend zum Ablauf des 12. Juli 2025; 5. Gewährung einer endfälligen Verzinsung von bis zu 4 % p.a. auf den ausstehenden Nennbetrag der jeweiligen Anleihe,

zahlbar zum 17. Dezember 2037, vorbehaltlich ausreichender Liquidität. In diesem Fall endet die Laufzeit beider

Anleihen jeweils am 17. Dezember 2037; 6. Falls die endfällige Verzinsung am 17. Dezember 2037 nicht vollständig gezahlt werden kann, verbleibt ein

Restnennbetrag von EUR 1,00 je Teilschuldverschreibung der jeweiligen Anleihe bis zum neuen Laufzeitende am 17.

Dezember 2040. Ein Anspruch auf Verzinsung des Restnennbetrags besteht während dieses Verlängerungszeitraums nicht.

Offene Zinsansprüche werden nach dem 17. Dezember 2037 nach Maßgabe der verfügbaren Liquidität bedient. 7. Die Gesellschaft ist während des Zeitraums vom 17. Dezember 2037 bis zum 17. Dezember 2040 jederzeit berechtigt,

die jeweilige Anleihe mit vier Wochen Frist zum Monatsende zu kündigen und sämtliche Teilschuldverschreibungen der

jeweiligen Anleihe vollständig und zuzüglich der für den Zeitraum vom 29. Juni 2025 (einschließlich) betreffend

Anleihe 2016/2026 bzw. vom 13. Juli 2025 (einschließlich) betreffend Anleihe 2017/2027 bis zum 17. Dezember 2037

(ausschließlich) noch offener Zinsanteile zurückzuzahlen.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG dar.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG 
           Hedderichstraße 36 
           60594 Frankfurt 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dr. Erik Spickschen 
Tel.:         069 / 920 39 45 0 
E-Mail:        invest@deutsche-bildung.de 
Website:       www.deutsche-bildung-invest.de 
ISIN(s):       DE000A2AAVM5 (Anleihe) DE000A2E4PH3 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772459100560 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 08:45 ET (13:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.