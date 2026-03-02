DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.BILDUNG STUD ANL16/26 DB0A DE000A2AAVM5 BAW/UFN
DT.BILDUNG STUD ANL17/27 DB0B DE000A2E4PH3 BAW/UFN
