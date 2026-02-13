In der zweiten Februar-Woche des Jahres hat die Duisburger PCC SE ihre Unternehmensanleihen Nummer 101 und 102 aufgelegt. Die neue 4,00 %-Anleihe (ISIN: DE000A460Q50) mit kurzer Laufzeit bis Februar 2028 hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro, die neue 5,50 %-Anleihe (ISIN: DE000A460Q68) läuft bis April 2031 und umfasst bis zu 30 Mio. Euro. Beide Wertpapiere werden wie üblich bei PCC quartalsweise verzinst und können ab 5.000 Euro direkt über die Emittentin gezeichnet werden. Die LR Health & Beauty SE einigt sich in dieser Woche mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel der Anleihe 2024/28 (ISIN: NO0013149658) halten, sowie mit Großaktionärin Evoco auf eine umfassende finanzielle Restrukturierung. Vorgesehen ist eine Kapitalzuführung von insgesamt 20 ...Den vollständigen Artikel lesen ...