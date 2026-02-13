EQS-News: SLR Group GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

SLR Group veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 25/26



13.02.2026 / 09:00 CET/CEST

SLR Group veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 25/26 Umsatz im Q2 25/26 auf 49,8 Mio. EUR gesteigert

Bereinigtes EBITDA erreicht 7,1 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Marge bei 14,1 %

Kernsegmente Agrar- und Bauwesen mit erhöhten Auftragseingängen

Prognose für Geschäftsjahr 25/26: Gesamtproduktion bzw. verkaufte Tonnage um die Größenordnung von 105 Kilotonnen und nunmehr ein bereinigtes EBITDA von 18 Mio. EUR bis 20 Mio. EUR erwartet St. Leon-Rot, 13. Februar 2026 - Die SLR Group GmbH, ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, hat heute ihre Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 25/26 veröffentlicht. Der Umsatz wuchs im zweiten Quartal um 17,9 % auf 49,8 Mio. EUR gegenüber dem zweiten Vorjahresquartal (Q2 24/25: 42,2 Mio. EUR). Gleichzeitig stiegen die verkauften Tonnagen im zweiten Quartal 25/26 um 25,9 % auf 25,3 Kilotonnen, nach 20,1 Kilotonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Insgesamt erhöhte sich der Umsatz im ersten Halbjahr 25/26 auf 99,1 Mio. EUR (H1 24/25: 88,0 Mio. EUR). Die verkauften Tonnagen stiegen auf 49,8 Kilotonnen (H1 24/25: 42,2 Kilotonnen). Auf der Ertragsseite hat die SLR Group im zweiten Quartal 25/26 ein bereinigtes EBITDA von 7,1 Mio. EUR erreicht, was einem Rückgang von 20,1 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal (Q2 24/25: 8,9 Mio. EUR) entspricht. Daraus resultierte eine bereinigte EBITDA-Marge von 14,1 % (Q2 24/25: 19,5 %). Insgesamt belief sich das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr 25/26 auf 10,0 Mio. EUR und verzeichnete somit einen Anstieg um 17,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (H1 24/25: 8,5 Mio. EUR). Gunnar Halden, CFO der SLR Group, erläutert: "Unser Umsatz und die verkauften Tonnagen haben sich im zweiten Quartal 25/26 insgesamt sehr positiv entwickelt. Hier haben wir vor allem von sich stabilisierenden Trends im Agrarwesen und in Teilsegmenten des Bauwesens profitiert. Gleichzeitig haben vor allem Veränderungen im Produktmix mit einer verstärkten Nachfrage nach margenschwächeren Produkten und operative Herausforderungen am Standort Elsterheide unser Ergebnis belastet. Diesbezüglich haben wir bereits gezielte Maßnahmen zur Optimierung unserer Prozesse eingeleitet." Für das laufende Geschäftsjahr 25/26 rechnet die SLR Group weiterhin damit, dass die Gesamtproduktion und verkauften Tonnen um die Größenordnung von 105 Kilotonnen und damit leicht über den Zahlen des Geschäftsjahres 24/25 liegen werden. Die Prognose wird somit bestätigt. Daneben erwartet die SLR Group ergebnisseitig im Geschäftsjahr 25/26 vor dem Hintergrund operativer Herausforderungen am Standort Elsterheide nun ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 18 Mio. EUR bis 20 Mio. EUR. Zuvor war ein bereinigtes EBITDA im Korridor von 19 Mio. EUR bis 20 Mio. EUR erwartet worden. Jörg Rumikewitz, CEO der SLR Group, blickt auf das laufende Geschäftsjahr: "Die Auftragslage zeigt sich in all unseren Vertriebsregionen robust. Viele unserer langjährigen Kunden setzen unverändert auf unsere hochwertigen Sphäroguss-Komponenten. Derzeit konzentrieren wir uns insbesondere darauf, unsere Geschäftsprozesse noch besser auf unsere Neuprodukte und Ersatzteile auszulegen. Ziel ist es, weitere Effizienzen in diesen Produktgruppen zu heben und dadurch unsere Marge - und somit auch unsere Profitabilität insgesamt - zu steigern." Der Bericht zum zweiten Quartal 25/26 ist ab sofort auf der Unternehmenswebsite unter slr-gruppe.de/en//investor-relations abrufbar.





Über SLR Group Die SLR Group mit Hauptsitz in St. Leon-Rot, Deutschland, ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, die hauptsächlich in großen Off-Highway-Landwirtschafts- und Infrastruktur sowie Baumaschinen eingesetzt werden. SLR wurde 1970 gegründet und betreibt heute vier hochmoderne, voll investierte Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und der Tschechischen Republik. Die Gruppe versteht sich als Full-Service-Anbieter für ihre Kunden, der von der Entwicklung und dem Werkzeugbau über den Guss bis hin zum bearbeiteten Bauteil reicht. SLR verfügt über einen erstklassigen Kundenstamm mit gefestigten Single-Source-Beziehungen in Europa und Nordamerika. Zu den Hauptkunden zählen marktführende OEMs und Tier-1-Anbieter. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erwirtschaftete die SLR Group einen Nettoumsatz von 194,0 Mio. EUR. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 700 Mitarbeiter (HC). Die SLR Group GmbH hat eine Anleihe im Nordic-Bond-Format mit einem Volumen von 75 Mio. EUR begeben, die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Nasdaq Stockholm notiert ist.





IR-Kontakt cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Germany

Phone: +49(0)611 - 205855-23

E-mail: burbach@cometis.de



